Assessore Caveri, 'Pronti ad aprire scuole al 75%'

"Quando abbiamo potuto riaprire le scuole, anche se solo al 50%, lo abbiamo fatto. Siamo pronti anche al 75% in presenza: se la data inizialmente pensata del 18 gennaio sarà mantenuta e se ci sarà data la possibilità, noi lo faremo".

Lo ha detto l'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri, durante i lavori del Consiglio Valle. "La didattica a distanza - ha aggiunto - non è la scuola. Dai riscontri che abbiamo avuto, sono tutti contenti: la riapertura è avvenuta in sicurezza e vi è una soddisfazione generale da parte dei ragazzi, che sono quelli che hanno sofferto di più, perché quando si è adolescenti non si può prescindere dal rapporto umano diretto".