Vademecum redatto dal Ministero dell'Interno per i cittadini britannici e i loro familiari residenti in Italia contenente le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la regolarità del soggiorno. (In seguito all’Accordo di recesso tra l’Unione europea ed il Regno Unito)

Consulta l'informativa in lingua italiana

Consulta l'informativa in lingua inglese