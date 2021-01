Dal Lions Club Cervino aiuto concreto ai valdostani in difficoltà

Aumentano le iniziative di solidarietà del Lions Club Cervino-LCC, in virtù del gemellaggio con il Lions Stupinigi di Torino che, spiega il presidente del direttivo LCC, Paolo Contoz, "alla bisogna e con spirito di servizio, potrà concorrere a sostenere le iniziative locali".

In carica dall'1 luglio scorso, Contoz in una nota sull'attività del Direttivo che ha caratterizzato il secondo semestre del Club ai piedi della Gran Becca spiega che in questi mesi "l'attenzione dei soci del Lions Club Cervino è stata portata a sostegno di una scuola materna in Senegal (si è concorso alla ricostruzione dell’edificio colpito e distrutto dalle intemperie per permettere il nuovo corso di insegnamento); ma, soprattutto, è stata dedicata all’aiuto dei bisognosi della nostra regione".

In tal senso, prosegue il presidente del Cluv, "i services sono stati 'ad ampio spettro': conclusa l’iniziativa atta alla produzione di mascherine (più di ventimila pezzi da distribuire gratuitamente alla popolazione) per combattere la pandemia conseguente al Coronavirus, il Lions Club Cervino ha contribuito, in collaborazione con Slow Food VDA ed ai volontari della Croce Rossa, seguendo i consigli delle assistenti sociali, alla distribuzione di 120 confezioni natalizie, contenenti beni alimentari di prima necessità, da destinare alle famiglie valdostane più disagiate".

Un intervento, questo, "che si collega anche al sostegno dato alla Caritas delle Valle d’Aosta: sono stati distribuiti ai bisognosi, ad onere del Club ma a cura della Caritas, un buon numero di pasti offerti dal Lions Club Cervino, essendo già stato convenuto tra i soci del Club stesso un altro successivo analogo intervento non appena sarà richiesto dalla Caritas stessa".

Altri services saranno attuati nel 2021, interventi peraltro già programmati, "nella speranza che questa pandemia, al più presto possibile - conclude Contoz - permetta di riprendere il corso naturale della nostra vita, fermo restando, in un momento socio-economico così difficile, il principale obbiettivo del Lions Club Cervino: con spirito di servizio, l’aiuto al prossimo".