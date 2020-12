Sono già 1159 i 'giocattoli sospesi' per i bambini valdostani meno fortunati

Dopo circa un mese dall'avvio dell'iniziativa e a tre giorni dal Natale, sono stati raccolti 1159 giocattoli nell'ambito della campagna di solidarietà 'Giocattolo sospeso', che proseguirà fino al 6 gennaio.

Sono stati donati giochi di società e di ruolo, macchinine, costruzioni, bambole, peluche, libri ed altro materiale "che faranno nascere un sorriso sui volti dei bambini in un Natale così difficile - si legge in una nota - e finora hanno aderito 25 associazioni e due cooperative, che hanno raccolto i bisogni delle famiglie in difficoltà per un totale di 603 bambini". E' prevista una distribuzione prima di Natale per far trovare sotto l'albero un regalo donato dalla solidarietà dei valdostani.

"I cittadini valdostani e i titolari di numerosi esercizi commerciali del territorio hanno risposto con grande generosità al nostro appello e con un risultato molto al di sopra di ogni più rosea previsione" commenta Claudio Latino, Presidente del Csv, che ha lanciato la campagna a cui hanno aderito l'Associazione Librai Italiani, Confcommercio VdA e il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta.