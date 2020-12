Ad Aosta sul prato della Torre del Lebbroso è nato L'albero dei desideri di Opera Omnia

“Bisogna trovare, in mezzo ai piccoli pensieri che ci danno fastidio, la strada dei grandi pensieri che ci danno forza.” Dietrich Bonhoeffer

E’ questo lo spirito con cui domenica 20 dicembre nel prato accanto alla Torre del Lebbroso, gli associati e i volontari dell’associazione Opera Omnia, hanno “piantato” l’Albero dei Desideri.

Hai dei desideri che vorresti realizzare? Sogni nel cassetto? O semplicemente dei pensieri positivi che vorresti condividere? Non lasciarli svanire, relegandoli in un angolo della tua mente: affidali al vento e attaccali al nostro Albero dei Desideri.

Scrivili su un biglietto di carta colorata e falli pervenire all’associazione Opera Omnia, utilizzando “Le Scatole dei Desideri” che saranno posizionati in giro per la città. Le riconoscerai grazie al logo posto su di esse.

"Ci appelliamo, per questo, anche al Sindaco e agli amministratori del Comune - si legge in una nota - perché ci consentano di posizionare le scatole e di appendere i desideri scritti dai tutti i cittadini, adulti e piccini, nei luoghi pubblici: piazze e strade, in modo che tutta la città si colori dei Desideri dei suoi abitanti. In particolare dei desideri dei bimbi, pieni di amore, speranza e incredibile gioia ci consentiranno di farla splendere come non mai!"

Forse questo non aiuterà i tuoi desideri a realizzarsi, ma sarà bellissimo far fiorire questo Albero in pieno inverno: la forza del calore dei nostri cuori, vincerà anche sul gelo più intenso e quando il sole splenderà di nuovo forte sulla nostra terra, ci ritroveremo tutti là, assieme ai nostri desideri, per abbracciarci di nuovo e festeggiare il ritorno alla vita.