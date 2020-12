Challand-St-Anselme: Spesi dal Comune 375mila euro in progetti ma le scuole sono sempre le vecchie

"Abbiamo un progetto pronto, pagato e approvato per una scuola nuova con salone polivalente e ampia area verde. Lavoriamo tutti insieme per realizzarlo. Non sprechiamo altri soldi per ristrutturare un edificio del tutto inadeguato".

A dirlo a gran voce è un gruppo di residenti di Challand Saint-Anselme che da anni seguono con attenzione e apprensione il 'balletto' di perizie e progetti finanziati dall'Amministrazione comunale - che nel frattempo ha cambiato tre giunte - per la ristrutturazione del vecchio edificio che ospita le scuole primarie pubbliche: primo progetto dell'Amministrazione Grosjacques/Nicolet realizzato dalla TecnoService di Aosta e costato 135mila euro, di cui non si è fatto nulla anche perchè prevede un costo complessivo di circa quattro milioni di euro e il Comune non li può o non li vuole spendere, né cercare.

La realizzazione di una scuola nuova di zecca con nuove aree verdi, palestra e spazi polifunzionali è invece un'idea promossa con forza dal gruppo di residenti che allo scopo ha anche avviato una petizione firmata da 600 compaesani. Idea meno costosa di una ristrutturazione e accarezzata per un pò anche dalla Giunta Perret/Aymonod, che nel 2014 affidò il progetto allo studio Aosta Engineering che lo realizzò, ma l'Amministrazione accantonò il progetto "per mancanza di fondi" dopo averlo pagato 40.000 euro.

Tornò sulla ristrutturazione il terzo progetto, affidato nel 2016 dalla Giunta Dufour/Grosjacques allo studio DGM di Chatillon: Consiglio comunale e Giunta approvano, il Comune paga altri 40.000 euro; il progetto finisce nel cassetto.

Il quarto progetto di ristrutturazione è di questi mesi (Giunta Dufour/Grosjacques): aggiudicato allo studio COPACO di Chatillon costerà oltre 160.000 euro.

Fa un totale di 375.000 spesi in progetti per scuole e spazi complementari che ancora, dal 2010, sono le vecchie di sempre.

"Il Comune non ha i fondi necessari per realizzare la ristrutturazione - sostiene il Comitato di cittadini che ha avviato la petizione - la Regione può invece finanziare scuole nuove: perchè non farci sentire, tutti insieme, per ottenere i fondi necessari?. Se Challand deve fare sacrifici finanziari, deve farli per una scuola nuova, separata da altri uffici pubblici; sicura, con palestra, area verde, autorimessa dei Vigili del fuoco. Sarebbe un bel segno di ripartenza per la comunità di Challand".