Automate 'Joueur de flûte' de Manzetti exposé à Vienne

L'automate appelé le joueur de flûte, conçu et construit par l'inventeur valdôtain Innocenzo Manzetti au XIXe siècle, a été prêté au Technisches Museum de Vienne (www.technischesmuseum.at) où il sera exposé du 17 décembre au 20 mai 2022, dans le cadre de l'exposition sur l'intelligence artificielle. C'est une exposition pour réfléchir sur le rôle des robots dans notre vie quotidienne. Une occasion importante de se plonger dans une sorte de Wunderkammer robotique utile pour sonder les origines, les évolutions et les nouveaux horizons, soudains et surprenants de l'intelligence artificielle.

L'automate du génie Manzetti, fruit d'un travail commencé en 1840 et qui dura toute une vie avec des améliorations constantes, émerveilla le monde entier; considérant les robots actuels capables de composer de la musique et de jouer d'un instrument, sans crainte de déni, on peut encore reconnaître leur extraordinaire modernité.

Le Joueur de flûte, tout à fait semblable à un homme par sa stature, sa forme et ses traits, fait de fer et d'acier, recouvert de peau de chamois et avec une face en porcelaine, pouvait jouer, à travers l'air qui était introduite dans la flûte, jusqu'à douze airs différents sur la base d'un programme enregistré mécaniquement sur un cylindre à travers une machine similaire à celle des pianolas mécaniques. (ANSA).