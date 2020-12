Conto alla rovescia per la premiazione del photocontest 'La Valle d’Aosta da cartolina'

Sono 155 i concorrenti che hanno iscritto le loro fotografie al concorso #vdamountainday e 143 le foto ammesse.

Oltre che dalla Valle d’Aosta, provengono da Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia e Piemonte. Hanno sviluppato, ognuno con il suo stile, il tema 'La Valle d’Aosta da cartolina'. La Giuria tecnica, composta da Dimitri Dellea, Giuliano Laurent Morelli e StefanoTorrione è al lavoro per esprimere le proprie valutazioni; in premio: la stampa delle fotografia in grande formato su alluminio e un buono spesa da Cofruits.

Le fotografie più votate su Facebook, Twitter e Instagram riceveranno la stampa della lorofoto in grande formato su alluminio; il photo contest #vdamountainday è organizzato in partnership con il Comune di Arvier: le due foto vincitrici e altre selezionate dall’Ente comporranno un’esposizione a cielo aperto nella frazione di Leverogne, visitabile dal prossimo giugno sino alla Giornata internazionale della montagna 2021. Fra queste immagini, il Comune ha individuato la propria preferita, l’ha fatta stampare su alluminio in formato 50x70 cm e la donerà all’autore.

La cerimonia di premiazione di svolgerà, venerdì 11 dicembre, alle ore 17.30, in livestreaming su www.bobine.tv e sulla pagina Facebook del contest, e sarà un omaggio alla Giornata internazionale della Montagna, istituita dalle Nazioni Unite.

A causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, non si svolgeranno né l’esposizione delle migliori opere partecipanti né l’asta benefica conclusiva.