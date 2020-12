Al via il concorso social 'La Clicca décore Noel'

"Quest’anno il Natale si festeggerà in intimità, non ci saranno le consuete feste e celebrazioni. Abbiamo quindi deciso di entrare a casa dei valdostani, lanciando una challenge social". E' quanto si legge in una nota con la quale il gruppo folkolristico 'La Clicca' di Aosta lancia l'iniziativa, 'La Clicca décore Noel'.

Tutti possono partecipare, "le regole sono semplici - spiegano gli organizzatori - basta un pizzico di fantasia".

Obiettivo: reinterpretare, con qualsiasi materiale, gli elementi del gruppo (costumi, tessuti, foggia, strumenti, simboli, danze, musiche, ecc...) in chiave natalizia. I video tutorial o le foto di realizzazione dell’opera saranno pubblicati sui social del gruppo, per un augurio condiviso che supera le barriere del Covid.

“Tale iniziativa - specifica Marco Vigna, Presidente del gruppo - nasce dalla volontà di mantenere viva la tradizione, anche in un periodo pandemico, convertendo questa situazione sfavorevole, in positiva occasione per rincontrarsi. Un po’ come succedeva un tempo nelle stalle, durante le “veillà”, oggi con questa sfida ci si può virtualmente ritrovare intorno ad un fuoco artificiale e condividere momenti di creatività e spensieratezza. L’isolamento ci riporta, infatti indietro nel tempo, ai duri inverni chiusi nelle baite di montagna, dove l’abbondante neve non permetteva alcuno spostamento e favoriva l’immaginazione. Siamo convinti che la creatività curi e che permetta quella riappropriazione del senso di comunità, necessario per mantenere viva la fiamma e l’amore per il proprio territorio.”

La sfida è aperta a tutti, non solamente ai membri del gruppo e il materiale video o fotografico va inoltrato al 3466602434, prima del 25 dicembre. Per creare opere originali, sarà possibile trarre ispirazione dalle immagini dedicate alle esibizioni del gruppo, presenti sulle pagine social e il sito internet della Clicca (www.laclicca.com).