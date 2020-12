Dalla Seconda commissione consiliare via libera a leggi bilancio

Dopo un lungo esame la seconda Commissione 'Affari generali' del Consiglio Valle ha approvato a maggioranza i disegni di legge di stabilità regionale per il triennio 2021-2023 e del bilancio di previsione finanziario della Regione sempre per il triennio 2021-2023. Astenuti dal voto i consigliere commissari dei gruppi Lega VdA e Pour l'Autonomie.

Lo stesso parere è stato espresso sull'atto di proroga della validità degli indirizzi contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (Defr). E' quanto riportato in una nota dell'Assemblea valdostana.

"Con la riunione di questa mattina - riferisce il Presidente della seconda Commissione, Antonino Malacrinò (Pcp) - abbiamo concluso il nostro percorso di esame delle leggi di bilancio, completando il ciclo di audizioni con i rappresentanti del Cpel e degli ordini professionali, nonché con le repliche dell'Assessore alle finanze e del Presidente della Regione. I vari soggetti auditi hanno presentato osservazioni: auspico che parte di queste possa essere recepita nell'elaborazione degli emendamenti". Il bilancio regionale pareggia sull'importo complessivo di 2 miliardi 32 milioni e 18 mila euro per il 2021, di un miliardo 435 milioni 635 mila euro per il 2022 e di un miliardo 404 milioni 141 mila euro per l'anno 2023.

"Si tratta di un bilancio tecnico: la scelta è stata quella della continuità rispetto ai documenti contabili dello scorso anno - aggiunge Malacrinò - in modo da scongiurare il ricorso all'esercizio provvisorio, che avrebbe comportato, come purtroppo avvenuto col bilancio 2020, ritardi che non possiamo permetterci, a maggior ragione vista la situazione di emergenza. Le variazioni o l'assestamento di bilancio saranno i momenti successivi in cui si potrà intervenire con stanziamenti mirati per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica".

I disegni di legge di bilancio e la proroga del Defr saranno discussi nell'adunanza consiliare convocata da lunedì 14 a giovedì 17 dicembre.