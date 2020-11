Accordo Regione-UniVdA per sviluppo culturale in Valle

La Giunta regionale ha approvato una convenzione triennale tra l’Università della Valle d’Aosta e la Soprintendenza per i Beni culturali, volta a potenziare la reciproca collaborazione sviluppando in maniera congiunta e, all’occorrenza, in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, specifici progetti didattici e di ricerca scientifica anche a carattere internazionale, su tematiche di interesse comune finalizzate alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio valdostano.

La Giunta, su proposta su proposta dell’assessore ai Beni culturali e Turismo, Jean Pierre Guichardaz e dell’assessore all’Istruzione e Politiche giovanili, Luciano Caveri, ha approvato una bozza di protocollo d’intesa tra la Regione, il Comune di Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali-Cpel finalizzato alla definizione della co-progettazione e compartecipazione economica della Cittadella dei Giovani di Aosta.