Rischio dieci esuberi alla Heineken di Pollein

Potrebbero essere dieci, su 93 in tutta Italia, gli esuberi allo stabilimento di Pollein del Gruppo Heineken Italia. I vertici aziendali hanno annunciato l'eventualità ai sindacati lunedì 24 novembre, presentando un piano di riorganizzazione dei quattro stabilimenti italiani: Pollein, Comun Nuovo (Bergamo), Massafra (Taranto) e Assemini (Cagliari).

Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil in una nota stigmatizzano l'iniziativa della Heineken, definendola "inaccettabile, ancor più in un momento storico e straordinario come quello che stiamo vivendo, legato ad un’emergenza sanitaria senza precedenti”.

I sindacati sono pronto ad avviare lo stato di agitazione; per mercoledì 3 dicembre è prevista una assemblea in videoconferenza delle segreterie nazionali e delle Rsu.