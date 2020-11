Sempre meno positivi ma ancora cinque decessi da Covid-19 in Valle

E' sempre più bassa la curva dei contagi da coronavirus nella nostra regione, ma il Covid continua a mietere vittime: sono state ancora cinque nelle ultime 24 ore. L'ultimo bollettino diffuso dalla Regione registra però solo 44 nuovi positivi su 282 persone sottoposte a tampone. Il numero totale si abbassa ancora (-70) e si attesta a 1.613. Anche la quantità dei ricoverati è in arretramento: 128 contro i 137 di ieri. Ma in rianimazione i pazienti aumentano: ora sono 17.

La situazione dei contagi da Covid-19 rapportati alla popolazione migliora in Valle anche secondo la fondazione Gimbe. Nel periodo 18-24 novembre sono 1.406 i casi positivi su 100 mila abitanti con una performance indicata in miglioramento, pur rimanendo al di sopra della media nazionale di 1.323. Mentre, sempre su 100 mila abitanti, sono 1.603 i casi testati. Il rapporto tra casi testati e positivi è del 33,4 per cento. I posti letto in area medica occupati da pazienti Covid-19 rappresentano il 68%, mentre quelli in terapia intensiva sono il 38%.