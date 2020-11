Auto a fuoco nella notte a Verres

Durante la notte una squadra dei Vigili del fuoco professionisti, una del distaccamento volontari del paese e il Radiomobile dei carabinieri sono intervenuti a Verres per l'incendio di un'auto.

La vettura, una Toyota Hilux parcheggiata nei pressi di un’abitazione, ha riportato danni ingenti ma le fiamme non hanno interessato il fabbricato o altre pertinenze dello stabile. Nessuno è rimasto ferito o intossicato; le cause del rogo sono ancora da chiarire e al momento non si esclude nessuna ipotesi.

L’intervento di spegnimento e bonifica dell'area si é concluso alle 4,50 di oggi domenica 22 novembre.