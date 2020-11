GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Questi i principali provvedimenti adottati:

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha designato Mario Vevey, quale Consigliere dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, per un quadriennio.

Il Governo della Regione ha approvato, con due distinti provvedimenti, sia l’assegnazione di contributi per gli anni dal 2020 al 2024 concessi dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni valdostani, per un importo complessivo di 3 milioni 780 mila euro conformemente alla legge 160/2019, sia, conformemente alla legge 58/2019, l’assegnazione di contributi per l’anno 2020 a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, per un importo complessivo di 1 milione 298 mila 966 euro, finalizzati alla realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nonché per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e per l’abbattimento di barriere architettoniche. Le due delibere saranno ora trasmesse al Consiglio Permanente degli Enti Locali per il parere.

L’Esecutivo ha preso atto dell’importo a carico dei Comuni valdostani che hanno registrato un maggior gettito IMU nel 2019, importo complessivo pari a 32 milioni 472 mila euro al quale deve essere sottratto l’importo di 16 milioni 240 mila euro già recuperato. L’esecutivo ha anche preso atto dell’importo pari a 32 milioni 471 mila 984 euro a carico dei Comuni valdostani<s>,</s> a titolo di compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica, a favore della Regione.

Il recupero complessivo, relativo al saldo 2019 del maggior gettito IMU e alla compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica per l’anno 2020, da richiedere ai Comuni nell’anno 2020, ammonterebbe quindi a 48 milioni 711 mila 699 euro; tuttavia l’importo che la Regione effettivamente incasserà sarà pari a complessivi 32 milioni 475 mila 676 euro, in virtù di una decisione assunta dal Governo regionale di “dimezzare” l’importo dovuto per l’anno 2020.

La delibera sarà ora trasmessa al Consiglio Permanente degli Enti Locali per il parere.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

L’Esecutivo regionale ha approvato le disposizioni attuative della legge regionale n. 3/2016 Disposizioni in materia di costruzione ed esercizio di impianti a fune in servizio privato per trasporto di persone, animali, cose. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta). L’atto deliberato sarà ora trasmesso al Consiglio Permanente degli Enti Locali per il parere.

L’Esecutivo ha approvato il piano di riparto, definito dall’anticipo della sovvenzione annuale per il 2020 e dal relativo saldo da erogare nel 2021, a favore dei sottoelencati enti ausiliari della cooperazione come riassunto nella tabella seguente:

ENTE AUSILIARIO DELLA COOPERAZIONE TOTALE (anticipo 2020+saldo 2021) Associazione Generale Cooperative Italiane – Federazione regionale VDA € 43.572,69 Fédération des coopératives valdôtaines soc. coop. € 141.622,34 Federazione nazionale UNCI della Valle d’Aosta € 38.608,16 Lega Nazionale Cooperative e Mutue – Comitato regionale valdostano € 26.196,81 TOTALE € 250.000,00

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

La Giunta regionale ha approvato l’organizzazione di una campagna promozionale di sensibilizzazione all’acquisto dei prodotti DOP, DoC e PAT della Valle d’Aosta, per una spesa complessiva di euro 17 mila 500 euro.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

La Giunta regionale ha autorizzato l’Associazione Forte di Bard a effettuare l’intervento di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di nuova edificazione per il rifacimento del locale della biglietteria e della copertura dell’accesso ai tornelli per l’adeguamento alle normative Covid-19 presso gli immobili del Forte e del Borgo di Bard, per un importo complessivo di 100 mila euro.

L’Esecutivo ha approvato la concessione a favore della Events in Cogne scrl un contributo di 19 mila euro, pari al 30 per cento delle spese già sostenute, a sostegno dell'organizzazione dell’evento sportivo Ski Cross-Country Master World Cup, annullato a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’Esecutivo ha approvato la concessione di un mutuo a tasso agevolato pari a 150 mila 500 euro, a fronte di una spesa ammessa complessiva di 200 mila euro, a un’impresa turistico-ricettiva di Aosta per la realizzazione di opere interne nel centro benessere, con ampliamento dello stesso, e acquisto di arredi e attrezzature.

La Giunta regionale ha approvato il quadro economico generale dei lavori di messa a norma impiantistica antincendio presso l’ex-caserma Challant di Aosta - ora sede del MAR, uffici e sede museale - per un importo complessivo di 1 milione 437 mila euro.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

La Giunta regionale ha approvato le seguenti variazioni:

per interventi in somma urgenza, avanzate dalla Struttura Sistemazioni montane idraulico-forestali, finalizzate alla protezione del territorio da frane, alluvioni e valanghe e per la regimazione delle aste torrentizie: messa in sicurezza strutturale del Ru Courthod a seguito di fenomeno di crollo nel comune di Brusson – euro 180.466,65; ripristino della funzionalità delle opere idrauliche sul torrente Flassin in corrispondenza della derivazione consorziale in comune di Saint-Oyen – euro 218.831,75; rimozione condizioni di rischio idrogeologico tra le località di Chaleic e Adret in comune di Fontainemore – euro 58.900,00



Il Governo della Regione ha concesso al Comune di Châtillon un contributo di 47 mila 275 euro a titolo di concorso finanziario per l’intervento di manutenzione straordinaria del manto di copertura dei campi da tennis del palazzetto dello sport Amedeo Bortoletto.

A seguito di una serie di sopralluoghi condotti dalla struttura Attività geologiche, nei mesi estivi, finalizzati al censimento delle opere di mitigazione del rischio di frane esistenti lungo la viabilità regionale, la Giunta regionale ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle opere di protezione attiva lungo le strade regionali della Valsavarenche, della valle di Rhêmes e della valle di Cogne, per un importo totale di spesa, per iniziare, pari a 292 mila 500 euro.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

La Giunta regionale ha definito i nuovi criteri di valutazione delle richieste di finanziamento delle attività gestionali di oratorio o similari nel modo seguente:

1. coerenza delle attività gestionali con le finalità previste dalla legge regionale 33/2006, con attribuzione di un punteggio da 0 a 40;

2. capacità di costruire/attivare collaborazioni nel tempo, anche in termini di compartecipazione finanziaria, con attribuzione di un punteggio da 0 a 20;

3. capacità di realizzare iniziative efficaci ed efficienti e stabili nel tempo, con attribuzione di un punteggio da 0 a 40.

Il Governo regionale ha inoltre approvato il bando per il finanziamento delle attività gestionali di oratorio o similari per il periodo autunno 2020 ed estate 2021, per un importo di 31 mila 400 euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 27 novembre.

L’Esecutivo ha definito le modalità per l'attribuzione, nell'anno accademico 2020/2021, di assegni di studio e di contributi alloggio (primi bandi) a studenti iscritti agli Atenei della Valle d’Aosta. L’importo complessivo impegnato ammonta a 380 mila euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

L’Esecutivo ha approvato il Piano di Attività per l’anno 2020 del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, in applicazione della convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e la Regione Piemonte, e la relativa spesa complessiva, pari a 1 milione 543 mila 500 euro, 43 mila 500 euro dei quali sono di competenza della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Il Governo della Regione ha recepito l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR). L’Esecutivo ha inoltre preso atto della costituzione del Centro organizzativo per i Tumori Rari della Regione Piemonte, quale parte integrante del Dipartimento della Rete Oncologica e della Rete Interregionale di Oncologia ed Oncoematologia Pediatrica della Regione Piemonte che, in accordo con la Rete Nazionale dei Tumori Rari, ha il compito di produrre, relativamente ai tumori rari, le opportune indicazioni per tutti i nodi delle due reti oncologiche del Piemonte e della Valle d’Aosta, supportare i professionisti nell'accesso e nella realizzazione di percorsi condivisi di cura, monitorare in sinergia con il Registro Tumori l’effettiva presa in carico della casistica attesa, allo scopo di garantire equità e tempestività di accesso ai migliori trattamenti, efficacia della presa in cura e la necessaria continuità della stessa.

La Giunta regionale ha approvato l’avvio di un’istruttoria pubblica e del relativo schema di avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del Terzo settore in qualità di partner nell’ambito della procedura di co-progettazione per la gestione di interventi e servizi di reinserimento sociale, occupazionale e lavorativo, in favore di soggetti a rischio o in condizione di povertà e esclusione sociale e/o beneficiari del reddito cittadinanza.

La Giunta regionale, ha autorizzato, in via eccezionale e in relazione al perdurare dell’emergenza, l’Unité des Communes a reclutare il personale necessario per garantire la continuità del servizio socio assistenziale nelle microcomunità in deroga ai requisiti ordinari. Le nuove disposizioni sono volte al superamento delle criticità legate alla sostituzione del personale assente.