TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Lunedì 16 novembre

§ ore 9.00, convocazione della quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dalla Consigliera Erika Guichardaz, per audire in via telematica il Senatore Albert Lanièce e la Deputata Elisa Tripodi in merito alla risoluzione approvata dal Consiglio regionale lo scorso 5 novembre a proposito dell'istituzione della zona rossa in Valle d'Aosta e le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

§ ore 10.30, riunione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per iniziare una serie di audizioni sui tre disegni di legge in materia finanziaria: la legge di stabilità regionale per il triennio 2021-2023, le sue disposizioni collegate e il bilancio di previsione finanziario della Regione sempre per il triennio 2021-2023: saranno sentiti il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, e l'Assessore regionale alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi.

Martedì 17 novembre

§ ore 9.00, convocazione della prima Commissione "Istituzioni e autonomia", presieduta dal Consigliere Claudio Restano, per programmare i propri lavori.

§ ore 12.00, Conferenza dei Capigruppo.

§ ore 14.00, riunione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per proseguire l'esame dei disegni di legge di bilancio per il triennio 2021-2023: sono in programma le audizioni dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet, dell'Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, Chiara Minelli.

Mercoledì 18 novembre

§ ore 9.00, adunanza del Consiglio regionale.

Giovedì 19 novembre

§ ore 9.00, adunanza del Consiglio regionale.

Venerdì 20 novembre

§ ore 14.00, convocazione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per proseguire l'esame dei disegni di legge di bilancio per il triennio 2021-2023: i Commissari audiranno l'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz, l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Barmasse, e l'Assessore all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano Caveri.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito intern