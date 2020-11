L'assessore Barmasse avvia tavolo confronto con i sindacati

In questo momento così difficile per la nostra Regione – dichiara l’Assessore Barmasse – è indispensabile trovare insieme a tutte le parti sociali, e in particolare con coloro che rappresentano gli interessi degli operatori sul territorio e dei professionisti della sanità, dei percorsi chiari di presa in carico dei problemi derivanti dal perdurare della pandemia e dei momenti di condivisione delle possibili soluzioni. Intendo, infatti, compatibilmente con i numerosi impegni di queste prime settimane del mio incarico, rispondere alle molteplici richieste di incontro, che mi vedranno sempre disponibile e aperto al confronto.

Il primo incontro, in modalità di videoconferenza, è stato fissato per giovedì 12 novembre 2020, alle ore 16 con le segreterie - e i rispettivi responsabili delle aree funzione pubblica e pensionati - dei sindacati confederali CGIL, CISL e UIL e il SAVT.