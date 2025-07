GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stata approvata la bozza di accordo di programma con la società AVDA SpA per la realizzazione del polo operativo gestionale della protezione civile, da realizzarsi in un’area di proprietà regionale situata nel Comune di Saint-Christophe, facente parte del complesso aeroportuale.

Sono stati approvati gli schemi di convenzione tra l’Amministrazione regionale e le associazioni di volontariato iscritte all’elenco regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, per il concorso nelle attività di protezione civile per il 2025.

È stata approvata l’istituzione di un canale WhatsApp ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta per la comunicazione istituzionale.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’“Approvazione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, per il periodo 2025/2023”.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata la realizzazione di un progetto di scambio, nei rispettivi territori, tra studenti-atleti argentini della Federazione Argentina Rugby e studenti-atleti valdostani della Federazione Italiana Rugby.

È stato approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai 6 anni, e la relativa costituzione di un Tavolo tecnico-politico interistituzionale.

Sono state approvate, per l’anno accademico 2024-2025, le modalità per l’attribuzione degli assegni di studio e del contributo alloggio a favore degli studenti che hanno frequentato, nello stesso anno accademico, i corsi universitari presso gli atenei valdostani (secondo bando) o il corso di infermieristica dell’Università degli Studi di Torino, sede di Aosta.

Allo stesso modo, sono state approvate, per l’anno accademico 2024-2025, le modalità per l’attribuzione degli assegni di studio e dei contributi alloggio a favore degli studenti valdostani iscritti ai corsi universitari fuori dalla regione.

Sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione del contributo annuo a favore della Cooperativa culturale regionale “Università della terza età”.

Le Gouvernement a approuvé les critères et les modalités d’octroi d’une subvention annuelle au Comité de l’Alliance française de la Vallée d’Aoste.

È stata approvata la partecipazione dell’Amministrazione regionale, per il tramite della Struttura attività espositive e promozione identità culturale, al XXXV Salon international du livre alpin, in programma a Passy (Haute-Savoie) dall’8 al 10 agosto 2025.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata la scheda del progetto “Geothermalp: strategia di sfruttamento del potenziale geotermico in Valle d’Aosta” e il relativo finanziamento, a valere sul Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato costituito il Tavolo regionale di coordinamento, monitoraggio e consulenza scientifica per l’organizzazione dell’assistenza integrata alla persona con epilessia. Il Tavolo è finalizzato a promuovere un approccio multidisciplinare con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con epilessia e dei loro familiari, ed è composto dai referenti delle Strutture regionali coinvolte secondo i settori di competenza, dell’Azienda USL e dell’Associazione AICE.

È stato approvato il progetto regionale di sperimentazione per favorire la presa in cura e il monitoraggio dei pazienti affetti da cefalea cronica, con l’ausilio della telemedicina, condiviso anche con l’Associazione nazionale di tutela dei pazienti affetti da cefalea cronica. Le attività della sperimentazione saranno svolte dalla Struttura Complessa Neurologia e Stroke Unit dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.

È stata approvata la programmazione degli interventi e dei progetti in favore delle persone sorde e con ipoacusia, a valere sul Fondo ministeriale che assegna alla Regione Valle d’Aosta complessivamente 107.010,00 euro. Le risorse sono destinate a interventi e progetti per la promozione della conoscenza e delle competenze nell’uso della lingua dei segni italiana (LIS) e in lingua dei segni italiana tattile (LIST), alla diffusione dei servizi di interpretariato per l’accesso ai servizi pubblici e di emergenza e per l’uso di ogni tecnologia finalizzata all’abbattimento delle barriere negli ambiti dell’informazione e della comunicazione.

È stato istituito il Tavolo interistituzionale per la programmazione integrata delle politiche familiari, finalizzato a potenziare la collaborazione e l’integrazione tra la programmazione delle politiche familiari in sinergia con gli Enti locali e gli Enti del Terzo Settore. Il Tavolo ha il compito di analizzare lo stato attuale delle politiche familiari a livello locale e nazionale e identificare le principali sfide e criticità che le famiglie affrontano, con l’obiettivo di promuovere lo scambio di buone pratiche e soluzioni innovative a favore delle famiglie attraverso servizi, agevolazioni e interventi sociali, nonché monitorare e valutare l’impatto delle politiche attuate.