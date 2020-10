Assessore Caveri, 'possiamo applicare didattica a distanza flessibile'

Le scuole superiori valdostane potranno applicare in maniera "flessibile" l'indicazione del 75 per cento della Didattica a distanza in base alle esigenze delle singole scuole e alla situazione di contagio, con la supervisione delle autorità sanitarie. Lo prevede l'ordinanza del presidente della Giunta, che entra in vigore da questa sera, secondo quanto ha riferito l'assessore regionale all'Istruzione Luciano Caveri.

Le persone positive nelle scuole valdostane sono in totale 229, di cui 64 docenti, 160 studenti e 5 tra il personale scolastico. Le persone, tra allievi e docenti, che si trovano in isolamento sono 880.