Da martedì tempo perturbato per una saccatura proveniente dal nord Atlantico

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Correnti occidentali favoriscono tempo soleggiato in Valle d'Aosta fino a lunedì, con temperature miti in particolare in montagna; tra martedì e mercoledì la discesa di una saccatura dal nord Atlantico, diretta verso la penisola iberica, porterà un modesto episodio perturbato, seguito dall'ingresso di aria fresca da est.

DOMENICA 1 NOVEMBRE



Abbastanza soleggiato, con qualche nuvola sui confini e nubi medio-alte fino a metà giornata. Temperature: in lieve calo. Pressione: stazionaria. Venti: 3000 m moderati nord-occidentali; episodi di foehn nelle valli. LUNEDI 2 NOVEMBRE