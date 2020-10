Da oggi chiuso il transito veicolare al colle del Piccolo San Bernardo

Anas ha programmato la chiusura invernale del Colle del Piccolo San Bernardo, sulla statale 26 “della Valle d’Aosta”, a circa 2.200 metri di quota sul livello del mare.

Sono state smontare le barriere laterali e la segnaletica verticale che rischiano di essere compromesse da slavine e valanghe durante l’inverno. La rimozione agevolerà inoltre le operazioni di sgombero neve propedeutiche alla riapertura, prevista in primavera.

