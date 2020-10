Arrestato e accusato di tentato omicidio il colombiano che a St-Christophe ha accoltellato il compagno della ex

Dopo un'accurata ricostruzione dell'accaduto è stato arrestato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio, il 36enne colombiano residente a Busto Arisizio, in provincia di Varese, che la mattina di lunedì 19 ottobre ha accoltellato - probabilmente per gelosia - il compagno della sua ex fidanzata a Saint-Christophe.

Il ferito, un cittadino svizzero di 55 anni, è stato colpito all'addome e si trova all'ospedale di Aosta in gravi condizioni. I fatti verso le 10; l'uomo giunto in Valle dalla Lombardia si è incontrato con la ex compagna nel parcheggio della sede distaccata dell'assessorato regionale delle Politiche sociali, dove si era recato per concordare gli incontri con la figlia. La donna era accompagnata dal nuovo fidanzato; tra i due uomini sono scoppiate subito scintille e l'alterco è degenerato: il 36enne ha estratto un coltello, piccolo ma dalla lama molto affilata, e ha tirato alcuni fendenti all'addome del rivale, ferendosi anche a una mano. Due agenti in borghese che erano in zona per altri motivi sono intervenuti bloccando il colombiano che stava cercando di allontanarsi mentre lo svizzero era a terra, nel sangue. Poi sono giunti in pochi minuti le Volanti, la Scientifica della polizia e il 118.

Aggressore e vittima sono stati ricoverati al Pronto soccorso del 'Parini': lo svizzero ha riportato ferite profonde ed è in gravi condizioni; gli agenti durante la giornata hanno ascoltato diversi testimoni e hanno completato gli accertamenti per valutare la responsabilità individuale dell'aggressore, che ora si trova nel carcere di Brissogne a disposizione dell'autorità giudiziaria.

