Aggredisce a coltellate il compagno della ex, ora grave in ospedale

Hanno iniziato a litigare, poi uno dei due ha estratto un coltello dalla tasca e si è lanciato contro il rivale, ferendolo all'addome e tagliandosi anch'egli a una mano.

E' successo questa mattina nel parcheggio della sede distaccata dell'assessorato regionale delle Politiche sociali a Saint-Christophe, protagonisti un colombiano (l'agressore armato di coltello) e uno svizzero, attuale compagno della ex del contendente. I due si sono incontrati negli uffici dell'assessorato; l'elvetico era insieme alla donna, madre di una giovane che è figlia del cittadino colombiano, a sua volta presente in assessorato proprio per concordare gli incontri con la figlia.

L'alterco è divampato all'interno dell'assessorato ma è degenerato nel piazzale dove due agenti in borghese che erano in zona per altri motivi sono intervenuti bloccando il colombiano che stava cercando di allontanarsi. Poi sono giunti in pochi minuti due Volanti della polizia e il 118.

Aggressore e vittima sono stati ricoverati al Pronto soccorso del 'Parini': lo svizzero ha riportato ferite profonde all'addome; gli agenti stanno completando glia accertamenti per valutare le responsabilità individuale e la disposizione di eventuali misure cautelari.