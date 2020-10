Cittadini e sindacati contro chiusura a visite anziani in micro, 'decisione iniqua'

"A qualcuno sembra normale che in questi tempi di emergenza pandemica si celebri il successo dei 4.200 visitatori all'evento Marché au Fort a Bard, mentre noi familiari di anziani chiusi nelle microcomunità da mesi non possiamo nemmeno vederli?". La domanda rivolta ad Aostacronaca da una residente del capoluogo valdostano sembra essere stata raccolta dalle segreterie sindacali regionali di Cgil, Cisl, Uil, Spi-Cgil, Cisl Fnp e Uil pensionati , che bollano la chiusura delle visite agli ospiti delle microcomunità in Valle, giudicandola "una scelta semplicistica di fronte al fattore Rt in salita e alla crescita del numero dei contagi".

Quella della Giunta regionale è, secondo le sigle sindacali, "una decisione certamente funzionale a proteggere le fasce più deboli, ma allo stesso tempo ci lascia perplessi perché evidenzia l'assoluta mancanza di un piano strategico e di una programmazione e medio termine".

"Altro non si è fatto - proseguono - che replicare lo schema già predisposto, senza considerare i contraccolpi psicologici che una scelta del genere comporta negli ospiti delle strutture. Anziani che, in una situazione di estrema fragilità, si aggrappano ai momenti di visita dei familiari, senza i quali la loro condizione si trasforma in una prigionia sanitaria, con un declino psicologico determinato dall'azzeramento di qualsiasi forma di relazione con i propri cari, non è sufficiente un tablet".