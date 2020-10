Morta la presidente dell'Anpi Carla Nespolo

Si è spenta a 77 anni Carla Nespolo, presidente nazionale dell'Anpi. "Lascia un vuoto profondissimo in tutta l'Anpi che Carla ha guidato dal novembre 2017, prima donna Presidente, con grande sapienza, passione, intelligenza politica e culturale nel solco pieno della grande tradizione di autorevolezza ed eredità attiva dei valori e principi della Resistenza", si legge in una nota dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

È stata "comandante" Anpi fino all'ultimo, fronteggiando la malattia che non le dava tregua e che non l'ha risparmiata. Carla Nespolo è stata la prima presidente donna dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia. Oltre che, per ragioni oggettive legate al trascorrere del tempo dalla seconda guerra mondiale, primo presidente senza aver avuto un passato da partigiana. Era però di famiglia partigiana e antifascista. Lo zio (fratello di sua madre) Amino Pizzorno (nome di battaglia Attilio) è stato vice-comandante della VI zona partigiana, operante tra Piemonte e la Liguria.

Laureata in Pedagogia, insegnante, Carla Nespolo era nata a Novara il 4 marzo 1943 e residente ad Alessandria. Ha ricoperto, sin da giovane, incarichi istituzionali e politici. Dal 1970 al 1975, consigliere provinciale di Alessandria. Quindi, dal 1975 al 1976, assessore all'istruzione della Provincia di Alessandria e poi parlamentare: dal 1976 al 1983 deputato per due legislature e dal 1983 al 1992 senatore, anche in questo caso per due legislature.