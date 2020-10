Aosta: In corso abbattimento alberi in via Elter

Prosegue da parte dell'Amministrazione comunale di Aosta l'attività di taglio programmato di piante in alcune vie cittadine. Oggi sotto gli occhi perplessi di più di un residente, gli scavatori sono arrivati in via Guido Elter per abbattere alcuni alberi che resistevano in buona salute da decenni. "Non sono certamente piante malate; non sono neanche stati apposti cartelli informativi sul perchè dell'abbattimento", afferma un abitante della zona.

I lavori, in realtà, seguono il programma che lo scorso agosto aveva portato al taglio di sei tigli in corso Saint-Martin de Corléans, in virtù del piano, approvato nel 2014, per la realizzazione del prolungamento di via Giorgio Elter fino al corso Saint-Martin, che prevede l’allargamento della strada per creare una corsia di 'attestamento' che consenta a chi marcia in direzione Courmayeur di svoltare verso sinistra.

La progettazione preliminare dell'opera era stata approvata dal Consiglio comunale con delibera del 18 dicembre 2012, ovvero otto ani fa sotto la Giunta di Bruno Giordano. In seguito la rimozione degli alberi era stata confermata dalla progettazione definitiva, approvata dalla Giunta con delibera del 22 agosto 2014, e dal progetto esecutivo licenziato dall’Esecutivo comunale con la deliberazione del 20 luglio 2017, quest'ultima firmata dalla Giunta del sindaco Fulvio Centoz.