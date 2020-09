Il Conservatorio musicale riapre ammissioni a tutti i corsi

Con una decisione che non ha precedenti nella storia dell'istituzione scolastica aostana, l'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste riapre, in via straordinaria, le ammissioni a tutti i corsi; sarà possibile inviare le domande di ammissione da lunedì 5 a sabato 10 ottobre.

Il Conservatoire riapre dunque le porte a dei futuri musicisti che, per indecisione o per fretta, quest'anno non hanno avuto modo o tempo di iscriversi. Il Conservatoire offre nuovamente la possibilità di potersi iscrivere:

- ai corsi di base: costituiscono il primo percorso degli studi musicali, è rivolto a tutti coloro che intendono intraprendere lo studio di uno strumento musicale o del canto;

- ai corsi propedeutici: permettono l'accesso, senza debiti, ai corsi accademici di I livello (triennio);

- ai corsi accademici di I livello (triennio) e di II livello (biennio): corrispondono, rispettivamente, ad una laurea breve e ad una magistrale.Per tutti i corsi elencati sono aperte le classi di: bassotuba, canto, chitarra, clarinetto, composizione, contrabbasso, corno, eufonio, fagotto, fisarmonica, flauto, oboe, organo, pianoforte, sassofono, strumenti a percussione, tromba, trombone, viola, violino e violoncello.

Per qualsiasi informazione si consiglia di visitare il sito ufficiale del Conservatoire, www.consaosta.it, e la pagina Facebook 'Conservatoire de la Vallée d'Aoste'.