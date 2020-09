Aosta: Al via iter comunale co-progettazione servizi anziani

E' stato pubblicato oggi nella sezione “Albo pretorio online” del sito Internet del Comune di Aosta l’avviso per l’individuazione di un soggetto del Terzo settore che manifesti la disponibilità alla co-progettazione e alla gestione di progetti per la realizzazione degli obiettivi di programmazione volti a valorizzare e integrare l’offerta dei servizi rivolti agli anziani oltre che alla compartecipazione economica al progetto.

L’accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione, da stipularsiin forma di convenzione tra il Comune di Aosta e il soggetto selezionato, avrà la durata di due anni a partire dalla data di avviodell’attività, vale a dire il 1° marzo 2021, eventualmente rinnovabili per ulteriori dueanni.

Sono ammessi alla co-progettazione tutti i soggetti del Terzo settore che - in forma singola o di raggruppamento temporaneo - siano interessati a collaborare con il Comune di Aosta per ilraggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati.

Il costo complessivo stimato per la co-progettazione, l’organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi è pari a 1.632.407,20 euro annui IVA 5% inclusa. Tale costo sarà finanziato con risorse monetarie proprie o autonomamente reperite messe a disposizione dal soggetto selezionato, per una quota minima pari al 5% (equivalente a 77.733,67 euro) oltre a eventuali risorse non monetarieaggiuntive (immobili, beni strumentali, risorse umane, volontariato, ecc.) e per il 95% dal Comune di Aosta per un importo massimo annuale di 1.554.673,53 euro.

La procedura di istruttoria pubblica si svolgerà in tre fasi distinte: selezione del partner al fine dell’individuazione del progetto definitivo; co-progettazione condivisa con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentatoe stipula della convenzione.

Per quanto riguarda la prima fase (A), il partner verrà individuato nel soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevatoderivante dalla somma dei punteggi ottenuti nella parte qualità e nella parte costi.Detta fase si concluderà, salvo imprevisti e/o necessità di soccorso istruttorio, entro il 30 novembre prossimo.

Per la fase B la procedura prenderàcome base il progetto presentato, e procederà alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni e di integrazioni coerenti con i programmi del Comune ealla definizione degli aspetti esecutivi. Questa fase della procedura avrà termine, salvo imprevisti, entro il 15 gennaio 2021.

La stipula della convenzione tra il Comune e il soggetto selezionato (fase C) che avverrà, salvo imprevisti, entro 45 giorni dall’adozione del provvedimento con cui si procederà all’individuazione definitiva delsoggetto co-progettante, all’approvazione del progetto definitivo scaturito dalla fase B e all’approvazione dello schema di convenzione.

La documentazione deve pervenire, con le modalità descritte dall’avviso, entro le ore 12 del 2 novembre tramite servizio postale o mediante agenzia di recapito, al Comunedi Aosta–Servizio anziani e inabili, via Abbé Chanoux, 2/4.

Il 4 novembre alle ore 9 si procederà, in seduta pubblica, a dare inizio alla prima fase dellaprocedura di co-progettazione con l’apertura delle buste pervenute.Una Commissione di esperti, appositamente nominata, valuterà i progetti presentati sulla base e secondo l’ordine dei criteri elencati dall’avviso.

L’avviso e tutta la documentazione collegata sono pubblicati anche nella sezione “Bandi di gara e contratti”dl sito Internet comunale, direttamente accessibile all’indirizzo:

https://www.comune.aosta.it/it/servizi_online/bandi_di_gara_e_contratti/servizi.

Eventuali quesiti e richieste di informazioni dovranno pervenire agli indirizzi di posta elettronica l.morelli@comune.aosta.it oppure b.griva@comune.aosta.it entro le ore 12 del 30 ottobre prossimo.

Le domandee le relative risposte fornite dall’Amministrazione saranno pubblicate sul sito web comunale nella stessa sezione dell’avviso.