Domenica 13 è il giorno della Fiera di Valpelline

Non l'ha fermata neanche la minaccia del Covid-19. Nata come fiera del bestiame (é sicuramente la più antica della valle d’Aosta) la Fiera di Valpelline o meglio ‘Fea de Vapeleunna’ è oggi una vetrina dei prodotti tipici valdostani che non conosce ostacoli.

Si svolgerà nel rispetto delle norme di prevenzione dal coronavirus domenica 13 settembre dalle ore 10 alle ore 18 a Valpelline; una mostra-mercato nelle vie del centro paese, con possibilità di degustare e acquistare i prodotti locali esposti negli appositi stand, nonché di curiosare tra gli animali presentati alla Fiera del bestiame nell’area Pro Loco.

La Santa Messa sarà celebrata alle 10,45; alle 12,30 il pranzo con la tipica 'Seupa à la Vapelenentse', poi dalle 13,30 Bataille des tchevres e animazione musicale.