Reporté délai pour prix lancés par Conseil de la Vallée

Le dernier délai de participation aux deux prix lancés par le Conseil régional de la Vallée d'Aoste a été reporté au 15 septembre 2020. Augmentent les possibilités de participer à la onzième édition du Prix régional du bénévolat, qui cette année met l'accent sur la capacité à surmonter la crise liée à la pandémie, et au nouveau-né prix 'Au coeur de la reprise', destiné à promouvoir le rôle des femmes dans la proposition de solutions pour le reprise.

Le prix 'Au cœur de la reprise: esperienze di ripartenza al femminile' a été créé par le Conseil de la Vallée dans le but de primer les expériences de 'redémarrage' particulièrement significatives à la suite du Covid-19 en Vallée d'Aoste, en se focalisant sur les réalités qui ont les femmes comme protagonistes.

Désormais à sa onzième édition, le Prix régional du bénévolat a le but de valoriser le rôle des bénévoles dans la société et de diffuser la culture de la solidarité. L'édition 2020 est dédiée aux nouvelles fragilités et aux urgences inédites issues de l'épidémie. Le règlement et les formulaires de participation sont disponibles sur le site https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.consiglio.vda.i t&e=c75d7d81&h=791607a5&f=n&p=y .