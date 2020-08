ELEZIONI: Azione presente in lista per il Comune di Aosta e per la Regione

Per quanto riguarda Aosta, abbiamo aderito fin da subito con grande entusiasmo ed impegno alla costruzione della coalizione di centro sinistra progressista ed autonomista che vede in Gianni Nuti e Josette Borre i propri candidati Sindaco e Vice Sindaco, convinti della bontà di un progetto realmente innovativo per lo sviluppo della città e della sua immagine. In lizza per la carica di consigliere ci saranno il Coordinatore regionale, Marco Curighetti, architetto libero professionista di 45 anni e Patrick Aloisi, tabaccaio di Corso Lancieri di 46 anni, entrambi candidati della lista Alliance Valdôtaine.

Analogamente, anche a livello regionale abbiamo cercato di seguire una strada volta ad individuare, nella forma e nella sostanza, una collocazione coerente con i principi, i valori e i programmi espressi nel nostro Manifesto di mobilitazione nazionale e saremo rappresentati da Gabriella Poliani, dipendente regionale esperta delle politiche del lavoro di 58 anni, nell’ambito della lista civica Valle d’Aosta Futura.

Il nostro impegno nasce dalla volontà di portare competenze nuove e dinamiche all’interno delle principali amministrazioni pubbliche della Valle d’Aosta, consapevoli che solo attraverso una grande prova di maturità civica della comunità valdostana, sarà possibile superare le difficoltà che famiglie ed imprese stanno vivendo in questo periodo storico.

Perché in gioco c’è il nostro futuro e non possiamo accontentarci del “meno peggio”!