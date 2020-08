Elezioni: Consegnate le liste della Lega per le elezioni regionali e comunali 2020

Sono state consegnate questa mattina, domenica 16 agosto, le candidature per le elezioni comunali del Comune di Aosta e per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d’Aosta. 52 persone che hanno deciso di mettersi in gioco per portare, nella nostra Regione e nella città di Aosta, l’unico vero cambiamento.

«L'impegno profuso in questi giorni per la predisposizione di documenti e per le firme sul comune di Aosta - commenta il Segretario della Lega Vallée d’Aoste Marialice Boldi - ha portato a un ottimo risultato. Abbiamo completato la lista per le elezioni regionali con trentacinque candidati di altissimo valore. Per quanto riguarda invece le elezioni per il comune di Aosta, oltre al valore dei candidati a sostegno della lista Lega siamo lieti di aver incassato il sostegno di una esperienza civica che si è concretizzata nella lista Autonomia e libertà - Autonomie et liberté per Togni Sindaco. Crediamo fortemente nel nostro candidato alla carica di Sindaco Sergio Togni e nel suo vice Bruno Giordano. Due persone competenti che sapranno sicuramente interpretare al meglio le istanze, rimaste per troppo tempo inascoltate, che provengono dai cittadini aostani. A settembre, nella città di Aosta e in tutta la Regione, con la Lega si cambia».

Le liste saranno presentate ufficialmente agli organi di informazione nelle seguenti date:

- giovedì 20 agosto all’Hostellerie du Cheval Blanc alle ore 21, presentazione della lista Lega Vallée d’Aoste e della lista Autonomia e libertà - Autonomie et liberté a sostegno di Togni Sindaco;

- venerdì 21 agosto all’Hostellerie du Cheval Blanc alle ore 21, presentazione della lista Lega Vallée d’Aoste per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d’Aosta. Sarà presente il vice segretario federale della Lega Salvini Premier Giancarlo Giorgetti.

Viste le misure di sicurezza legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, chiediamo gentilmente ai signori giornalisti che intendono prendere parte alle due serate di voler dare conferma della presenza rispondendo a questa mail.

Qui di seguito l’elenco dei candidati.

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE

LISTA LEGA VALLÉE D’AOSTE

1. Spelgatti Nicoletta

2. Aggravi Stefano

3. Baravex Tiziana

4. Belfiore Norma Concetta

5. Berthod Rosanna

6. Boldi Marialice detta Licia

7. Brunod Dennis

8. Champion Luca

9. Charrere Pierrot

10. Cipollone Giuseppe Manuel

11. Da Rin Matteo

12. Desandré Patrick

13. Distort Luca

14. Figerod Monica

15. Foudraz Raffaella in Jerusel

16. Ganis Christian

17. Giampaolo Antonia

18. Glarey Massimiliano

19. Guglielmino Teresa

20. Lasagna Angelo

21. Lavy Erik

22. Luboz Roberto

23. Lucianaz Diego

24. Magri Luca

25. Manfrin Andrea Fabrizio

26. Nicco Jean Louis

27. Pagani Michela

28. Paganin Ermes

29. Perron Simone

30. Planaz Dino

31. Sammaritani Paolo

32. Sarteur Lorenzo

33. Varano Susanna

34. Vittaz Elena Francesca

35. Vout Bruna

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AOSTA

LISTA LEGA VALLÉE D’AOSTE

1. Bertarione Stella Vittoria

2. Bertucci Maria Francesca detta Franca

3. Bonomo Valentina

4. Bussi Andrea

5. Carrupt Vittorio

6. Cinotti Marco

7. Cipollone Giuseppe detto Manuel

8. Coppa Cristina Adriana

9. Dalle Claudio

10. D'Errico Beniamino detto Benni

11. Di Prima Sebastiano

12. Dodaro Deborah

13.Dosso Simone

14.Galvani Andrea

15. Ganis Christian

16. Iseglio Paola

17. Jorioz Alberto

18. Lai Sandro

19. Menzio Laura

20. Mosca Andrea

21. Napoli Francesco detto Franco

22. Poletti Sabrina

23. Risalvato Paola

24. Spirli Sylvie

25. Territo Paolina

26. Truppi Fabio

27. Vallesi Lucia

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AOSTA

LISTA CIVICA AUTONOMIA E LIBERTÀ - AUTONOMIE ET LIBERTÉ PER TOGNI SINDACO

1. Aimonino Marisa

2. Andriolo Mirko Alessandro

3. Baratta Marco

4. Betti Andrea

5. Bordet Daniela

6. Callegari Raffaele

7. Camilli Enrico

8. De Los Santos Drullard Wendy

9. De Zordo Adele

10. D'Orsi Squitieri Maria

11. Ferré Primo

12. Lombardo Onofrio

13. Malara Samuel

14. Mandarino Paolo Oreste

15. Marino Davide

16. Martinelli Stefano

17. Mascioni Nadia

18. Massa Gianpietro

19. Moroni Cristina

20. Sciré Davide

21. Sorgente Elena

22. Vacher Roberto

23. Zanin Roberto