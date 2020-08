Auto con targhe e documenti falsi e autista di Tir ubriaco, due denunce al tunnel del Bianco

Primi esiti dal rafforzamento dei controlli della Polizia stradale in Valle per i giorni di Ferragosto, con due automobilisti denunciati uno mercoledì 12 e l’altro martedì 11 agosto. Mercoledì gli agenti a Courmayeur hanno controllato al traforo del Monte Bianco una Toyota Rav4 condotta da un 25enne residente nel Lazio, verificando che carta di circolazione e targhe dell'auto erano false. La vettura è inoltre risultata di provenienza illecita, con il numero di telaio alterato. Il giovane è stato denunciato per falsità materiale commessa da privato e riciclaggio.

Martedì, sempre sul piazzale italiano del traforo, una pattuglia della Stradale ha fermato un Tir con targa polacca condotto da un romeno 60enne. Il "forte odore di alcol che proveniva dalla cabina”, spiega una nota della Polstrada, ha indotto gli agenti a sottoporre l’autista all’etilometro. L'uomo è risultato ubriaco, con 2,64 grammi di alcol per litro mentre trattandosi di autista il livello avrebbe dovuto essere 0. Denunciato per guida in stato di ebrezza, all'uomo è stata anche ritirata la patente di guida. Il Tir è stato affidato ad un altro autista della ditta proprietaria.