Elezioni: Le liste di Adu per le regionali e le comunali di Aosta

In attesa che la campagna elettorale entri nel vivo e di poter così parlare di programmi e idee, il Movimento Ambiente Diritti Uguaglianza-Adu presenta le liste per le elezioni regionali e comunali del 20 e 21 agosto prossimi.

"Sono ricche di persone capaci - si legge in una nota - provenienti da tutti gli ambiti della società, pronte a mettersi in gioco per il bene della collettività valdostana e non per il loro personale interesse".

La maggior parte dei candidati era già stata individuata dalla consigliera regionale di Adu, Daria Pulz, e dalla segreteria del Movimento prima del lockdown, "per poi essere integrata in modo molto naturale nelle scorse settimane - conclude il comunicato - con persone entusiaste di poter far parte del progetto di rinnovamento proposto da Ambiente Diritti e Uguaglianza".

Di seguito la lista di Adu per le elezioni regionali:

1. Daria Pulz, 52 anni, Insegnante di flosofa e storia e Consigliera regionale uscente (Valpelline)

2. Enrico Bandito, 40 anni, Insegnante e musicista (Jovençan)

3. Chiara Berard detta Isabelle, 22 anni, Studentessa e attivista, Vicepresidente Arcigay Valle d’Aosta (Aosta)

4. Michele Rossi, 56 anni, Operaio edile (Aosta)

5. Barbara Gatti, 44 anni, Operatrice Socio Sanitaria, Comitato La Valle non è una discarica (Champdepraz)

6. Fulvio Cavalet Giorsa, 54 anni, Logopedista, libero professionista (Aosta)

7. Carola Carpinello, 53 anni, Consulente fnanziaria, Consigliera comunale uscente – Aosta (Nus)

8. Matteo Castello, 33 anni, Impiegato tirocinante (Aosta)

9. Alexandre Glarey detto Alex, 46 anni, Funzionario pubblico (Morgex)

10. Maria Beatrice Feder, 60 anni, Insegnante di italiano e storia (Quart)

11. Charles Siani, 65 anni, Ingegnere, libero professionista (Nus)

12. Felicia Gallucci detta Licia, 56 anni, Architetta, dipendente regionale (Aosta)

13. Paolo Gino, 71 anni, Artigiano in pensione (Aosta)

14. Giulia Henriet, 37 anni, Coordinatrice di scuola dell’infanzia e asili nido (Aosta)

15. Carlo Elio Cheney detto Elio, 72 anni, Agente di commercio in pensione (Saint-Christophe)

16. Luca Casella, 47 anni, Musicista (Aosta)

17. Flavia Lombardi, 52 anni, Insegnante di sostegno (Pont-Saint-Martin)

18. Ernesto Pison, 61 anni, Revisore legale, Presidente Comitato discarica sicura di Pompiod (Aymavilles)

19. Nives Paroli, 62 anni, Coordinatrice infermieristica in pensione (Aosta)

20. Massimo Pitassi, 66 anni, Architetto, dipendente regionale in pensione (Saint-Christophe)

21. Mirko Angelo Billet, 43 anni, Ingegnere, Caposquadra volontario Corpo valdostano Vigili del Fuoco (Lillianes)

22. Stefania Michela Biga, 49 anni, Infermiera (Chambave)

23. Massimo Valenti, 41 anni, Insegnante di sostegno (Aosta)

24. Nadia Albace, 39 anni, Operatrice di sostegno (Aosta)

25. Clémy Sandon, 40 anni, Impiegato e apicoltore (Saint-Denis)

26. Sharon Erika Standen, 53 anni, Impiegata, Comitato La Valle non è una discarica (Montjovet)

27. Guido Aiazzi, 40 anni, Vice ispettore Polizia locale, Risorgimento socialista (Aosta)

28. Giovanni Miszczysyn, 62 anni, Docente Conservatoire de la Vallée d’Aoste (Aosta)

29. Jeanne Cheillon, 52 anni, Formatrice professionale, Vicepresidente Ass. Valle Virtuosa (Gressan)

30. Sauro Salvatorelli, 68 anni, Medico di medicina generale (Quart)

31. Maria Poletti, 66 anni, Dipendente regionale in pensione (Aosta)

32. Marco Sarboraria, 57 anni, Medico rianimatore (Nus)

33. Luigi Renna, 60 anni, Operaio (Jovençan)

34. Silvana Arietti, 70 anni, Insegnante in pensione (Aosta)

35. Roberta D’Herin, 46 anni, Infermiera (Montjovet)



Di seguito la lista per le elezioni al Comune di Aosta

Chiara Giordano, 39 anni, Commerciante – candidata sindaca

Giulio Gasperini, 36 anni, Insegnante di italiano L2 e operatore sociale – candidato vicesindaco

1. Abdallah Aoun, 20 anni, Receptionista

2. Enrico Bandito, 40 anni, Insegnante e musicista

3. Chiara Berard detta Isabelle, 22 anni, Studentessa e attivista,Vicepresidente Arcigay Valle d’Aosta

4. Marco Biasi, 35 anni, Insegnante di francese

5. Francesca Bordet, 28 anni, Operatrice sociale

6. Veronica Bossi, 36 anni, Educatrice

7. Carola Carpinello, 53 anni, Consulente fnanziaria, Consigliera comunale uscente

8. Matteo Castello, 33 anni, Impiegato tirocinante

9. Stefano Luca Colacioppo, 44 anni, Incisore

10. Maria Beatrice Feder, 60 anni, Insegnante di italiano e storia

11. Catalin Traian Gadalean, 46 anni, Infermiere

12. Felicia Gallucci detta Licia, 56 anni, Architetta, dipendente regionale

13. Paolo Gino, 71 anni, Artigiano in pensione

14. Filippo Gregorini, 49 anni, Commerciante

15. Matteo Leonardi, 31 anni, Commerciante e imprenditore

16. Vanessa Marinello, 26 anni, Animatrice villaggi turistici

17. Marco Mathamel, 37 anni, Educatore Convitto regionale

18. Paolo Meneghini, 73 anni, Ingegnere aeronautico e pilota in pensione

19. Nives Paroli, 62 anni, Coordinatrice infermieristica in pensione

20. Massimo Pitassi, 66 anni, Architetto, dipendente regionale in pensione

21. Katuscia Saia, 50 anni, Operatrice Socio Sanitaria

22. Monica Tavella, 44 anni, Operatrice Socio Sanitaria

23. Massimo Valenti, 41 anni, Insegnante di sostegno