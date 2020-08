Consacrée aux épidémies une exposition ouvres les portes à Gignod

L'exposition consacrée au thème très actuel des épidémies ouvre ses portes demain, mercredi 12 août à 16 heures, à la Maison de l'Artisanat International de Gignod (Aoste): 'Pandemonio tra vita morte e miracoli' est le titre. Le projet d'exposition se concentre sur la relation délicate entre l'homme et l'épidémie, retraçant un tableau historique qui met en évidence l'impact sur la communauté et en particulier sur le système de protection mis en place au cours des siècles. Se déroule salle après salle et débute par 48 œuvres créées par les artisans valdôtains pour l'initiative ''Nous, artisans en quarantaine'' promue par le Musée de l'artisanat valdôtain.

Lancé comme un projet virtuel pendant le cinfinemenet, il fait désormais partie d'une vraie exposition: objets et sculptures racontent la force créatrice des artisans valdôtains comme un outil pour réagir à une période difficile. L'exposition se poursuit ensuite avec des journaux d'époque et des documents historiques, provenant de la bibliothèque régionale et de l'Archive historique valdôtain, qui témoignent d'épidémies dans l'histoire et nous font comprendre l'importance de la mémoire. (ANSA).