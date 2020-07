Torgnon: Con 'LettrAria' per ripartire tra cultura, natura e avventure

Organizzata dalla Biblioteca comunale di Torgnon e lanciata al Salone del Libro di Torino nel 2017, la rassegna 'LetterAria' è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di letteratura frequentatori della località turistica della Valtournenche. Dopo aver ospitato diversi autori di spicco come Paolo Cognetti, Enrica Tesio, Francesca Diotallevi, Enrico Camanni, Claudio Morandini, Laura Fusconi, accanto a meno noti ma validissimi scrittori locali, la rassegna è pronta ad accogliere anche per l’estate 2020 ospiti che non mancheranno di affascinare l’affezionato pubblico.

Inizio domani, mercoledì 22 luglio, con Giorgio Vacchiano, ricercatore di gestione e pianificazione forestale, che presenta il suo libro 'La resilienza del bosco'.

"L’autore ci porta in viaggio alla scoperta di boschi vicini e lontani - si legge in una nota di presentazione - sorprendendoci con descrizioni scientifiche che diventano storie d’amore, amore per la vita che mai come in questo periodo dovremmo imparare a non perdere".

Cos’hanno in comune il cipresso delle paludi della Louisiana, le foreste vulcaniche di Saint Helens o il nostro pino silvestre di Verrayes? "La resilienza: parola ultimamente forse un po’ abusata ma in questo caso estremamente calzante".

Il 29 luglio la rassegna ospiterà Stefano Tiozzo, fotografo professionista, documentarista e storyteller che con il suo libro 'L’anima viaggia un passo alla volta' "ci accompagnerà nei suoi principali viaggi condividendo con i lettori la sua avventura personale di trasformazione". Non è solo una travel story ma l’itinerario di un’anima giovane che ha cercato a lungo prima di raggiungere armonia, amore e determinazione.

Il 5 agosto sarà la volta di Pietro Trabucchi che presentando il suo libro 'Opus' "ci insegnerà ad allenare la nostra auto-motivazione, che è la risorsa più grande per raggiungere i nostri obiettivi. Psicologo che si occupa da sempre di prestazione sportiva, prevalentemente di discipline della resistenza, Trabucchi ha già pubblicato diversi libri sulla motivazione e sulla gestione dello stress. A Torgnon racconterà delle sue ricerche sulle neuroscienze alla prova, rivolte in particolare ai turisti e fruitori della montagna.

La rassegna terminerà il 19 agosto con Alessandro Barbaglia, poeta e libraio, finalista al premio Bancarella 2017 con 'La locanda dell’ultima solitudine'. Dopo l’ulteriore successo nel 2018 con 'L’Atlante dell’invisibile', ora presenterà il suo ultimo romanzo 'Nella Balena', "una grande storia di abissi ed equilibri sospesi tra le nuvole, di solitudine e incontri prodigiosi, di semi assopiti nella terra chegermogliano, miracolosi".

Tutti gli appuntamenti, condotti da Elena Landi, si svolgeranno sulla terrazza delle scuole elementari, da cui si gode anche di una magnifica vista sulla valle. In caso di maltempo gli incontri saranno spostati in palestra.

In ogni caso sarà garantito il distanziamento fisico e per non superare la capienza massima è necessario prenotarsi inviando una mail a info@torgnon.net.

Per ulteriori informazioni, si può contattare l’Ufficio Turistico di Torgnon allo 0166 540433 oppureall’indirizzo info@torgnon.net, visitare il sito www.torgnon.org o tenersi aggiornati con i social. La rassegna ha anche una propria pagina Facebook: www.facebook.com/LetterAriaTorgnon.