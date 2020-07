Pronto calendario venatorio VdA, stop caccia a lepre variabile e pernice bianca

Approvato dalla Giunta regionale il calendario venatorio per la stagione di caccia 2020-2021. Oltre all’adeguamento delle date dell’anno in corso, il calendario (cliccare qui) presenta alcune novità rispetto a quello della precedente stagione di caccia; in particolare è stata sospesa la caccia alla lepre variabile e alla pernice bianca, in attuazione della mozione approvata dal Consiglio Valle nel novembre 2019, che impegnava il Governo regionale ad adottare tale misura, fino all’effettuazione di un adeguato studio scientifico finalizzato alla definizione dello stato quantitativo e qualitativo delle due specie.

Per l’assessore regionale all’Ambiente, Albert Chatrian, il nuovo calendario "è il risultato di un lavoro di concertazione e di confronto con le varie realtà territoriali, ma anche di accoglimento della volontà espressa dal Consiglio Valle, che ritiene debba essere rispettata, nonostante la si pensi in modo diverso.

Il piano della prssima stagione di caccia è frutto del lavoro sinergio tra il Comitato regionale per la gestione venatoria, i membri della Consulta faunistica regionale, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e il Corpo forestale.