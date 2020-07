La Sanità regionale riparte con i corsi di formazione per operatori socio-sanitari

Nella seduta di venerdì scorso la Giunta regionale ha approvato l’avviso pubblico per il finanziamento di almeno tre iniziative formative, per un costo di 900 mila euro.

“L’obiettivo - ha spiegato l’assessore alla Sanità, Mauro Baccega - è quello di formare 30 operatori socio sanitari per ciascun corso, per un totale di 90 oss che andranno a colmare la carenza di operatori riscontrata sul territorio della Regione nel corso dell’emergenza.“

La misura rientra tra le azioni predisposte dall'assessorato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 al fine di garantire una buona qualità dei servizi anche a fronte di situazioni di forte pressione sui servizi sanitari.

"Invito dunque gli enti di formazione a partecipare all’avviso - prosegue Baccega - per mettere in campo tutta la loro esperienza, accumulata negli anni, al fine di contribuire alla formazione ampia e qualificata di questa importante figura professionale”.

A partire dalla prossima settimana partiranno dunque gli avvisi destinati agli enti di formazione per la presentazione dei progetti che saranno selezionati da appositi nuclei di valutazione, per poi procedere con l’avvio dei corsi previsti per la fine estate/inizio autunno 2020.

Entro l’autunno si prevede inoltre che partano i primi corsi di formazione per operatori socio sanitari (OSS). Questi corsi sono rivolti sia a persone disoccupate, sia a persone che già possiedono un’occupazione lavorativa, avranno la durata pari a mille ore, in conformità alla normativa nazionale per l’acquisizione di questa qualifica professionale, di cui 550 di teoria e 450 di tirocinio. Sono previsti dei crediti formativi a beneficio dei partecipanti che documentino un’esperienza lavorativa pregressa coerente con il profilo di operatore socio sanitario, sino a un massimo di 320 ore di teoria e di 330 ore di tirocinio, fatta salva l’applicazione di nuove disposizioni approvate a livello regionale.