Funivia e traforo del Bianco, in tv su Focus vita e storia di Lora Totino

Dino Lora Totino (con la maglia bianca) in compagnia delle maestranze impegnate nella costruzione della funivia Pavillon-Rifugio Torino (credit Dimensione Montagne)

Per il 55esimo anniversario dell'inaugurazione del Traforo del Monte Bianco, il 16 luglio alle 21,15 il canale tv 'Focus' propone la prima visione assoluta de 'L'ingegnere del Monte Bianco', documentario che ricostruisce la leggendaria figura di Dino Lora Totino (1900-1980) e i due progetti ingegneristici cui dedicò la vita: la funivia e il traforo del Monte Bianco.

Al primo iniziò a lavorare negli anni '30, al secondo nel 1946. "L'ingegnere del Monte Bianco restituisce anche la carica visionaria e la tenacia quasi ossessiva - si legge nella presentazione del documentario - con cui Totino si propose di superare il Bianco, prima scavalcandolo, quindi attraversandolo. Per l'ingegnere, attraversarlo era non solo un'opportunità economica, ma anche un imperativo morale: un modo per ricollocare l'Italia al centro di un progetto europeo unitario e di una cultura politica democratica, dopo le divisioni legate a fascismo e II Guerra Mondiale".