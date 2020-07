Statti 'Lavoratori ex Allsystem non sono pacchi postali'

"La ferma e determinata posizione sindacale ha ottenuto come primo effetto il rinvio dei trasferimenti al 2 Agosto 2020". Lo dice Raffaele Statti, segretario della UilTucs in ordine alle decisioni dell'azienda Vedetta 2 attiiva nella vigilanza privata che ha rilevato il ramo d'azienda di Allsystem.

"Ora - spiega Statti - si apre la trattativa che, da parte nostra, mirerà a evitare la penalizzazione economica dei Lavoratori; il loro utilizzo in servizi che non prevedano lunghi percorsi stradali che si aggiungerebbero a queli tra Aosta e Torino mettendo a rischio la loro salute e sicurezza".

In carenza di accordo, come si legge in una nota sindacale, "oltre alle azioni conflittuali rituali come lo sciopero saranno intraprese le azioni legali per scongiurare ciò che è apparso evidente e cioè che il disagio del trasferimento collegato alla penalizzazione economica siano di fatto licenziamenti per giustificato motivo oggettivo allo stato bloccati dalla legislazione anti covid. Tali licenziamenti trovano sempre giustificazioni in quanto conseguenti a riorganizzazioni aziendali".

Essendoci però il blocco dei licenziamenti ne consegue il blocco della riorganizzazione. Sono in corso le trattative nelle province toccate dalla riorganizzazione e dai trasferimenti.