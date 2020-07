GIUNTA REGIONALE: IL COMUNICATO

La Giunta regionale della Valle d’Aosta si è riunita sotto la Presidenza di Renzo Testolin. Questi i principali provvedimenti adottati:

AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E TRASPORTI

La Giunta regionale ha approvato il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli spettacoli delle sale cinematografiche, teatri, auditorium e altri luoghi in Valle d’Aosta.

La Giunta ha approvato, altresì, il protocollo di tutela della salute degli utenti, degli operatori e dei volontari frequentanti i campi/soggiorni estivi per minori e il protocollo per la tutela della salute degli utenti, degli operatori e dei volontari frequentanti i soggiorni estivi rivolti a persone con disabilità.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

L’Esecutivo regionale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di risanamento strutturale del viadotto posto in località Acque Fredde della S.R. n. 18 di Pila in comune di Gressan per un importo totale complessivo di 1 milione 900 mila euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Il Governo regionale, su proposta congiunta del Presidente della Regione e dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, ha preso atto del parere favorevole da parte dell’Università di Genova e della concessione a titolo gratuito alla Regione autonoma Valle d’Aosta del software e del conseguente modello predittivo Simcov2 di diffusione dell’epidemia da Covid 19 in Valle d’Aosta.

Il modello predittivo è stato studiato ed elaborato da un gruppo di esperti composto da specialisti qualificati appartenenti a tre competenze disciplinari complementari e imprescindibili nella valutazione degli effetti complessi dell’epidemia in atto, quali un esperto in virologia e malattie infettive, un esperto di modellazione e simulazione di sistemi complessi per la gestione delle unità operative e un esperto in informatica computazionale nella persona.

TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI

Il Governo regionale ha approvare la partecipazione dell’Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali alla fiera del turismo TTG TRAVEL EXPERIENCE, in programma a Rimini dal 14 al 16 ottobre 2020, nell’ambito del progetto Buyvda, condiviso con la Chambre Valdôtaine des entreprises.

Le Gouvernement regional a approuvé l’organisation de la cinquième édition de l’initiative transfrontalière Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi qui se déroulera simultanément les 3 et 4 octobre 2020 dans les territoires de la RégionVallée d’Aoste, de la Région Lombardie, du Val Poschiavo dans le canton suisse des Grisons, dans les communautés piémontaises situées dans le Parc Naturel Haute Vallée Antrona, dans le Parc naturel des Bauges en Savoie et dans le Valais, en Upper Gorenjska Slovénie et au Glentleiten Open Air Museum en Bavière.

Il Governo regionale ha approvato l’organizzazione dell’evento Non Solo Show Cooking, consueto appuntamento annuale proposto ormai da più di cinque anni, che si svolgerà su tre appuntamenti nel corso dell’estate 2020, al fine di valorizzare e promuovere i prodotti enogastronomici di qualità della Regione.