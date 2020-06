Paolo Contoz grand commis di una aggregazione autonomista senza Alpe e Uvp

Paolo Contoz in campo per le prossime regionali

Non è possibile creare un’aggregazione elettorale autonomista con le forze che oggi sostengono la Giunta e che nulla hanno fatto per dare soluzione alla crisi. In estrema sintesi è quanto è emerso da un incontro riservato tra chi ha aperto il cantiere in vista delle elezioni regionali.

Infatti alcuni capocantiere si sono incontrati lunedì sera per fare il punto della situazione Jean-Claude Draudy, uscito dall’Uvp; dicono Claudio Restano; Laurent e Dino Vierin, che sono ancora nell’Uvp; Carlo Marzi e Maurizio Martin, della Stella Alpina; Luciano Caveri e, dicono, Elso Gerandin (entrambi Mouv); Bruno Milanesio e lo destabilizzatore politico Leonardo La Torre. Dicono che all’incontro erano attesi anche Roberto Cognetta e Stefano Ferrero, ma pare non sia stati visti e forse anche altri; gran cerimoniere Paolo Contoz.

Ma la cosa più singolare è la presenza, anche, di una delegazione di Pays Souverain, gli autonomisti indipendentisti che pare abbiano lasciato l’incontro dopo aver annunciato di non essere disponibili a creare nuovi pastrocchi politici.

Anche se ufficialmente l’obiettivo è formare una lista autonomista unitaria, il progetto sarà comunque monco considerato che dell’Uv nessuno ha parlato ma che è stata criticata per non essere stata in grado di dare soluzione alla crisi di giunta. Mentre è stato più volte ribadito che della partita non povranno far parte Alpe e Uvp “strenui sostenitori e difensori” di Renzo Testolin nei suoi assolo.