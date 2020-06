La statua di San Grato ad Aosta continuo bersaglio dei vandali

Dopo un primo danneggiamento, due furti e conseguenti ritrovamenti del bastone pastorale negli anni scorsi, nuovo assalto dei vandali alla statua di San Grato collocata di fianco alla ex cappella in via de Tillier dedicata al patrono di Aosta, dal 2013 sede di mostre d'arte.

Questa volta i nottambuli non si sono presi la fatica di asportare il bastone o di spezzarlo ma lo hanno piegato verso terra e il gesto sa di spregio irriverente. In questi giorni la posizione del bastone è mutata altre due volte, la sbarra è stata prima piegata da un lato e poi rialzata, come se qualcuno avesse nuovamente tentato di spezzarlo o piuttosto di risistemarlo alla meno peggio.

La scultura del patrono fu realizzata da un'artista locale e rientra nell'iniziativa 'Museo a cielo aperto' voluta e finanziata dal Comune nel 2013; già allora si parlò di installare almeno una telecamera di sorveglianza di fronte all'ingresso della ex cappella, per prevenire atti vandalici e possibili furti all'interno della struttura.

Due anni fa è stato avviato dalla Questura il monitoraggio video del centro storico cittadino e, a fronte di una denuncia per danneggiamento, gli autori del nuovo atto vandalico potrebbero essere scoperti.