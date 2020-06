On parlera de biophilie à la bibliothèque d'Aoste

Est au calendrier le mardi 16 juin, à 18h30, le deuxième rendez-vous en ligne de l'initiative culturelle ''BiblioRencontres PréVerts'', qui traite cette année des diverses facettes du thème environnemental liées à l'Année internationale de la santé des végétaux. Sera transmise en avant-première la visioconférence Ecologia Affettiva: il nostro benessere e quello del pianeta Terra animée par Giuseppe Barbiero, chercheur en écologie à l'Université de la Vallée d'Aoste, et également professeur de biologie et d'écopsychologie, ainsi que directeur du laboratoire d'écologie affective (Leaf/UniVdA).



Cette conférence sera accessible sur la page internet du Système Bibliothécaire Valdôtain https://biblio.regione.vda.it. Depuis l'espace, la planète Terre apparait encore davantage comme un unique organisme vivant, extraordinaire et fragile à la fois. Cependant, l'équilibre de la vie est de plus en plus menacé par les modifications de ces mécanismes, où les activités humaines jouent un rôle de premier plan, notamment avec la réduction des habitats sauvages, l'abus de fertilisants à base d'azote dans l'agriculture industrielle ou l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.



La biophilie, entendue comme sentiment d'appartenance à la Nature - moins ressenti dans les sociétés artificielles - peut donc donner un regain de force à la vie, par le bais de l'écologie affective, qui permet à l'être humain de comprendre le lien profond le rattachant au vivant et d'agir en conséquence pour préserver la vie sur la Terre.