Jovençan en deuil pour le décès de Battista Montrosset, ancien syndic

Syndic de Jovençan de 1965 à 1970, Battista Montrosset nous a paisiblement quittés dans sa nonantième année, à Vetan, dans la commune de Saint-Pierre, où il habitait depuis quelques années pour épauler son épouse et ses enfants dans l’activité de restauration que nous avons tous eu la chance d’apprécier. Mais Jovençan était toujours dans son cœur et tant que la santé le lui a permis, il a continué à descendre s’occuper de ses vergers et respirer l’air de son village natal.

Dans son cœur il y avait aussi toujours assez de place pour l’engagement social et politique, cet amour de jeunesse qu’il n’a jamais voulu abandonner: tout d’abord le SAVT, ce syndicat des Valdôtains né dans les années cinquante auquel il a toujours consacré une partie de son temps, et ensuite la politique, au service de notre Pays.

En décembre 2016, il était présent, gentil, souriant et discret comme à son habitude, à la soirée organisée par l’Administration communale de Jovençan pour célébrer le septantième anniversaire de la reconstitution de la Commune et nous avions eu l’honneur de lui rendre hommage en lui remettant un parchemin destiné à rappeler son engagement en faveur des Dzouensaen.

C’est avec beaucoup de tristesse que la syndique de Jovençan, Vally Lucianaz, présente, en son nom personnel, ainsi qu’au nom de l’Administration communale et de tous les Dzouensaen, ses condoléances émues à son épouse, à ses enfants et petits-enfants ainsi qu’à tous ses parents et amis.