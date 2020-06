Adu, 'Impedire smantellamento stabilimento Shiloh'

"Adu Vda, impegnata dallo scorso febbraio 2019 nel monitorare la vertenza, si augura che il gruppo di lavoro recentemente costituito abbia come priorità quella di impedire lo smantellamento dell'impianto di Verrès e si impegni a dare continuità all'attività della Shiloh, ricercando eventualmente un nuovo proprietario interessato a investire sullo stabilimento di Verrès e mettendo in campo adeguati finanziamenti".

Lo scrive in una nota Daria Pulz, consigliera regionale del Movimento di opposizione, augurandosi che "la Regione avvii anche un processo intensivo di confronto con i lavoratori, con i sindacati e con le imprese e si doti al più presto di un complessivo piano industriale per il rilancio del settore". Per Adu occorre anche prevedere "forme di intervento diretto nelle realtà chiave per lo sviluppo economico regionale e sostenendo forme di recupero delle unità in crisi da parte dei lavoratori".