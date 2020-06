Sindaci in campo per educare alla 'buona relazione' tra i cani e i loro proprietari

La gestione corretta del cane da parte dei proprietari, soprattutto se di razza particolarmente dominante o potenzialmente aggressiva, è l'obiettivo che si pone il nuovo corso di formazione per l'acquisizione del 'patentino' per proprietari e futuri proprietari di cani, organizzato dal Consorzio enti locali della Valle d'Aosta-Celva. Le iscrizioni sono aperte, collaborano all'iniziativa i servizi veterinari della Usl VdA, l'assessorato regionale della Sanità, l'Associazione Avapa Onlus e l'Ordine dei veterinari della Valle d'Aosta.

Il corso mira a favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane e proprietario; spiega Franco Manes, presidente del Celva: “Consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale dei nostri Comuni, conoscerne il linguaggio e le esigenze, indirizzare il proprietario verso comportamenti consapevoli, approfondire la normativa vigente in tema di diritti, doveri e soprattutto le responsabilità connesse al possesso di un cane sono i punti di forza della nostra proposta formativa, che l’edizione 2020 rinnova nelle modalità di fruizione nel rispetto delle necessarie cautele di sicurezza. Abbiamo quindi pensato a un modulo teorico, obbligatorio per il rilascio del "patentino", che si svolgerà a distanza”. Saranno infatti quattro i webinar, da 2,5 ore ciascuno, che si svolgeranno in orario serale, dalle 20:15 alle 22:45, nelle date di lunedì 22 giugno 2020, giovedì 25 giugno, lunedì 29 giugno e giovedì 2 luglio.

Il modulo pratico, obbligatorio solo per i proprietari di cani con prescrizione e da svolgersi alla presenza dei cani, si svolgerà nei prossimi mesi, in date e modalità da definire anche in base ai partecipanti.

È necessario iscriversi online, compilando il modulo di Google Drive pubblicato al link https://forms.gle/<wbr></wbr>oZfbQnAiNjCPB89Z7, entro venerdì 19 giugno. A seguito della ricezione della mail di conferma dell'iscrizione, è necessario effettuare il versamento, di 20 euro per il solo modulo teorico o di 40 euro abbinando anche il modulo pratico, tramite bonifico bancario sul c/c intestato a:

Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta - Banca Popolare di Sondrio Corso Battaglione n.79 – Aosta

IBAN: IT 94 H 05696 01200 000071031X39

e indicando nella causale: Cognome e nome – corso patentino 2020

Il link per la partecipazione al webinar sarà inviato solo a coloro che avranno correttamente provveduto al pagamento entro la data di inizio del corso.

La brochure e tutte le informazioni sul corso sono disponibili sul sito del Celva, all’indirizzo https://www.<wbr></wbr>celva.it/it/corso-per-l-<wbr></wbr>acquisizione-del-patentino-<wbr></wbr>per-proprietari-di-cani/.