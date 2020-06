Il Forte di Bard riprende l’attività a pieno regime

Il Forte di Bard si avvia alla piena operatività. A partire da venerdì 12 giugno si completa l’apertura degli spazi espositivi e torna in vigore l’orario abituale (feriali 10 -18, sabato, domenica 10 -19, lunedì chiuso).

Tutte le mostre saranno regolarmente fruibili: alla possibilità di visitare Capolavori della Johannesburg Art Gallery. Dagli Impressionisti a Picasso, Wildlife Photographer of the Year, On assignment, una vita selvaggia si aggiunge anche la mostra PhotoAnsa 2019 che sarà prorogata per tutta l’estate.

Il pubblico potrà anche accedere a tutti i Musei: al Museo delle Alpi, riaperto il 5 giugno scorso, si aggiungono le aperture del Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere e del percorso storico all’interno delle Prigioni.

Gli uffici del Forte ricrdano che è attiva la nuova biglietteria alla base della fortezza per l’acquisto dei biglietti; è comunque consigliato l’acquisto online sul sito fortedibard.it. Sono confermate tutte le misure di sicurezza adottate con la riapertura, nel rispetto delle norme sul contenimento della diffusione del Covid-19. Si può accedere al monumento attraverso la comoda passeggiata panoramica esterna con accesso dal Borgo medievale. I disabili e loro accompagnatori, persone con difficoltà motorie e famiglie con passeggino possono usufruire degli ascensori panoramici salendo per gruppi omogenei.

L’accesso al Forte, ai Musei e alle mostre è segnalato con apposita segnaletica orizzontale e verticale con ingressi contingentati e secondo percorsi di visita monodirezionali. Resta obbligatorio l’uso della mascherina.