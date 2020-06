'Ndrangheta: La Cascina, completamente estranei a Geenna

"L'assegnazione dei servizi di ristorazione e pulizia nei plessi scolastici" del Comune di Aosta "è avvenuta a seguito di esperimento di procedura di gara pubblica aperta, dove è risultata legittima aggiudicataria l'Ati Vivenda Spa/La Cascina Global Service srl per aver proposto la migliore offerta sotto l'aspetto qualitativo ed economico rispetto ai competitors". Lo precisa l'amministrazione de La Cascina, di cui fanno parte La Vivenda Spa e La Cascina Global Service. Il riferimento è alla lista dei testimoni della procura di Torino nel processo Geenna ad Aosta: Eloisa Donatella D'Anna, ex segretario generale del Comune di Aosta, riferirà in aula anche in merito "agli appalti per le refezioni e le pulizie presso plessi scolastici valdostani affidati alle ditte Vivenda spa e La Cascina global service colpite da interdittiva antimafia", scrive il pm.

"In riferimento - precisa La Cascina - ai fatti del processo 'Mafia Capitale', la dirigenza ricorda come nel procedimento le aziende del Gruppo La Cascina non hanno subito alcuna contestazione penale da parte dell'autorità giudiziaria. Giova inoltre precisare Le società del Gruppo sono state amministrate per un anno dagli amministratori giudiziari che al termine del loro incarico, hanno restituito le aziende libere, reinsediando inoltre tutti i manager nei rispettivi ruoli".

"Per mera completezza - prosegue - si evidenzia che il contratto di appalto con il Comune di Aosta fu stipulato proprio dagli Amministratori Giudiziari che all'epoca rappresentavano legalmente le società. Inoltre, alla conclusione del periodo di verifica da parte degli amministratori giudiziari, è stata apprezzata la qualificata professionalità e disponibilità delle figure apicali delle società e cosi, il 26/07/2016, il Tribunale di Roma ha revocato la misura dell'amministrazione giudiziaria, restituendo le società ai soci e, come detto, reintegrando i preesistenti Consigli di Amministrazione. Pertanto il Gruppo La Cascina è una realtà d'impresa libera da ogni controllo statale e che opera liberamente e con spiccata professionalità nel mercato".