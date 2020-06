Aosta: La piscina scoperta resta chiusa e non si sa quando riaprirà

Nuotano nel mare dell'incertezza più assoluta, gli affezionati utenti della piscina comunale scoperta di Aosta. L'attuale gestione è in revoca, la struttura è chiusa e tale resterà, spiega l'Amministrazione municipale in una nota, "fino a quando il Comune rientrerà nella effettiva disponibilità del bene".

La situazione venutasi a creare dopo la revoca dell’affidamento in concessione dell’impianto natatorio "rende allo stato attuale non immediatamente percorribile l’ipotesi dell’apertura temporanea della piscina scoperta" precisa il Comune, e questo "a prescindere dalle valutazioni di tipo tecnico in relazione alla procedura amministrativa più adeguata per immaginare un possibile affidamento temporaneo della piscina per la stagione estiva alle porte".

L'Amministrazione si sta preparando a formalizzare al gestore uscente la richiesta di rilascio dell’impianto sportivo, libero da arredi e corredi.

"È bene ricordare, però - conclude la nota - che a tale tipo di procedura si accompagnano, inevitabilmente, alcune incertezze in merito alla tempistica". Tradotto: l’iter potrebbe essere semplice e la sua risultanza quasi immediata, oppure potrebbe rivelarsi particolarmente complesso, con la conseguente dilatazione dei tempi per lasua conclusione.